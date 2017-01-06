Тренерский штаб БАТЭ — на стажировке в «Лейпциге»
6 января тренеры борисовского БАТЭ Александр Ермакович, Алексей Бага и Александр Лисовский начали проходить стажировку в стане одного из лидеров немецкой бундеслиги-2016/17 — «Лейпциге».
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На протяжении недели представители «желто-синих» будут следить за тренировками и товарищескими матчами «красных быков», работающих на сборе в португальском Лагуше, — отмечает официальный сайт команды.
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