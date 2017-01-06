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6 января 2017, 21:07 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Тренерский штаб БАТЭ — на стажировке в «Лейпциге»

6 января тренеры борисовского БАТЭ Александр Ермакович, Алексей Бага и Александр Лисовский начали проходить стажировку в стане одного из лидеров немецкой бундеслиги-2016/17 — «Лейпциге».

6 января тренеры <span class=error>борисовского</span> <span class=error>БАТЭ</span> Александр <span class=error>Ермакович</span> Алексей <span class=error>Бага</span> и Александр <span class=error>Лисовский</span> начали проходить стажировку в стане одного из лидеров немецкой <span class=error>бундеслиги</span>-2016/17 — Лейпциге. Увеличить
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На протяжении недели представители «желто-синих» будут следить за тренировками и товарищескими матчами «красных быков», работающих на сборе в португальском Лагуше, — отмечает официальный сайт команды.

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