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6 января 2017, 20:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Диаби во второй раз в карьере стал обладателем приза «Гипсовый мяч»

Полузащитник «Марселя» Абу Диаби во второй раз в карьере стал обладателем приза «Гипсовый мяч», который вручается французскому игроку, проведшему большую часть года в лазарете.

В голосовании, которое организовывает французский сайт Befoot, 30-летний Диаби набрал 40% голосов, опередив Хавьера Пасторе («ПСЖ», 28%) и Марвена Мартена («Дижон», 14%).

Диаби в 2016 году принял участие только в шести матчах. В первый раз он получал «Гипсовый мяч» по итогам 2013 года. В 2012, 2014 и 2015 годах обладателем приза становился Йоанн Гуркюфф.

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