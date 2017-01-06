Диаби во второй раз в карьере стал обладателем приза «Гипсовый мяч»

В голосовании, которое организовывает французский сайт Befoot, 30-летний Диаби набрал 40% голосов, опередив Хавьера Пасторе («ПСЖ», 28%) и Марвена Мартена («Дижон», 14%).



Диаби в 2016 году принял участие только в шести матчах. В первый раз он получал «Гипсовый мяч» по итогам 2013 года. В 2012, 2014 и 2015 годах обладателем приза становился Йоанн Гуркюфф.