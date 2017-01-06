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6 января 2017, 20:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Выживший в авиакатастрофе игрок «Шапекоэнсе» поприветствовал новичков клуба

Защитник бразильского клуба «Шапекоэнсе» Элио Нето, выживший после авиакатастрофы, побывал в раздевалке клуба и поприветствовал новичков, которые составят новый костяк команды в предстоящем сезоне.

30 ноября «Шапекоэнсе» должен был провести первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ». Возле Медельина (Колумбия) 29 ноября произошло крушение самолёта, унёсшее жизни 71 человека. Среди пассажиров лайнера были игроки и тренерский штаб бразильского клуба.
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