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6 января 2017, 20:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент Левандовски: Роберту предлагали в Китае намного больше, чем € 40 млн в год

Сезарий Кучарски, который является официальным представителем нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, сообщил, что его клиенту предлагали большую зарплату ради перехода в клуб из чемпионата Китая.

«Со мной связывался агент, который привозит звёзд в чемпионат Китая. Если бы Левандовски решил переехать в Китай, его зарплата была бы намного больше, чем € 40 млн в год, которые там будет получать Карлос Тевес», — приводит слова Кухарски Sportowe Fakty.

Этой зимой аргентинский нападающий Карлос Тевес перешёл из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым игроком мира — его годовой оклад составляет € 38 млн.

В конце 2016 года Левандовски продлил контракт с «Баварией» до лета 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии он провёл за команду 16 матчей и забил 12 голов.

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