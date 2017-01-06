Агент Левандовски: Роберту предлагали в Китае намного больше, чем € 40 млн в год

«Со мной связывался агент, который привозит звёзд в чемпионат Китая. Если бы Левандовски решил переехать в Китай, его зарплата была бы намного больше, чем € 40 млн в год, которые там будет получать Карлос Тевес», — приводит слова Кухарски Sportowe Fakty.



Этой зимой аргентинский нападающий Карлос Тевес перешёл из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым игроком мира — его годовой оклад составляет € 38 млн.

В конце 2016 года Левандовски продлил контракт с «Баварией» до лета 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии он провёл за команду 16 матчей и забил 12 голов.