Прогноз «СЭ». «Барса» обыграет команду Черышева
«СЭ» представляет матчи 17-го тура испанской примеры и дает на них свой прогноз.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. ПРИМЕРА. 17-Й ТУР.
6 января, пятница
22.45. ЭСПАНЬОЛ — ДЕПОРТИВО.
Первый после новогодней паузы матч чемпионата пройдет в Каталонии. «Эспаньол» попытается прервать свое новогоднее проклятие: «попугаи» не побеждали в первом матче года в течение восьми лет. Встречи «Эспаньола» и «Депортиво» отличаются тем, что в них уже девять матчей подряд не забивали голы гости — кто бы ни играл на чужом поле. «Эспаньол» в этом сезоне может похвастаться крепостью обороны, однако «попугаи» потеряли
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,12 Н — 3,33 П2 — 3,75.
7 января, суббота
15.00. РЕАЛ — ГРАНАДА.
Криштиану Роналду возвращается в строй после пропуска кубкового матча с «Севильей». Впрочем, «Реал» в этом сезоне без Роналду играет даже лучше, чем с ним. В восьми матчах без португальца мадридцы одержали восемь побед. Но Криштиану в матчах против «Гранады» обычно не теряет времени зря — в позапрошлом сезоне Роналду отгрузил
В списке травмированных у «Реала» сейчас находятся Бэйл, Лукас Васкес, Ковачич и Пепе. Последнего теоретически могут успеть вернуть в строй. А вот Серхио Рамос не сыграет сразу по двум причинам — он одновременно и травмирован, и дисквалифицирован. Минус на минус в данном случае не дают плюса, так что «Реалу» придется обойтись без победных голов на 93-й минуте. Впрочем, решить все вопросы против «Гранады» «Реалу» по силам уже в стартовые полчаса.
Прогноз «СЭ» — 4:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,09 Н -12,00 П2 — 25,00.
18.15. ЭЙБАР — АТЛЕТИКО.
«Атлетико» не знает потерь в матчах с «Эйбаром» с 2001 года, когда «матрасники» еще пребывали в сегунде. В семи последних матчах против «Эйбара» «Атлетико» одержал семь побед. «Эйбар» в этом сезоне производит в целом прекрасное впечатление и может доставить проблем именитым гостям. Тем более, что «Атлетико» до мая остался без Облака, а участие в игре
Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 5,42 Н — 3,67 П2 — 1,71.
20.30.
«Спортинг» хуже всех в чемпионате выступает в гостях — лишь два набранных очка. Вдобавок астурийцы потеряли
Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,69 Н — 3,98 П2 — 5,10.
22.45. РЕАЛ СОСЬЕДАД — СЕВИЛЬЯ.
Обе команды в этом сезоне радуют качеством своей игры и их очный матч может оказаться весьма зрелищным и богатым на голы. Их обилию способствуют еще и кадровые проблемы «Севильи» в обороне — дисквалифицирован Рами и травмированы Тремулинас и Каррисо.
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,38 Н — 3,47 П2 — 3,02.
8 января, воскресенье
14.00. АТЛЕТИК — АЛАВЕС.
Календарь жесток к «Атлетику» — играть в воскресенье в полдень по местному времени приходится после тяжелейшего матча в четверг вечером, когда «львам» пришлось вдевятером биться против «Барселоны». Серьезные потери сил у многих футболистов «Атлетика» неминуемы. Однако у Эрнесто Вальверде есть возможности для ротации состава. Между тем «Алавес» отлично умеет играть вторым номером. Команда из Витории в гостях уже побеждала «Барселону» и отнимала очки у «Атлетико».
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,57 Н — 3,88 П2 — 6,47.
18.15. БЕТИС — ЛЕГАНЕС.
«Леганес» остался без двух основных вратарей. Да и среди полевых футболистов потерь у гостей предостаточно. У «Бетиса» травм куда меньше. Но есть одна очень важная — не сыграет Хоакин.
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,10 Н -3,22 П2 — 3,81.
20.30. СЕЛЬТА — МАЛАГА.
«Малага» подошла к первому туру года с большим количеством потерь. Вдобавок к травмам Кузмановича, Кеко, Велигтона и Шарлеса пропали в далекой Африке два участника местного континентального чемпионата — Бакари Коне и
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,87 Н — 3,71 П2 — 4,07.
22.45. ВИЛЬЯРРЕАЛ — БАРСЕЛОНА.
«Барселона» приезжает на «Мадригал» без потерь в составе, если не считать запасного вратаря Силлессена. А вот у «Вильярреала» проблем предостаточно: Бакамбу уехал на кубок Африки, Сольдадо и Черышев продолжают восстанавливаться от травм, а готовность выйти на поле Виктора Руиса и Бруно Сориано под большим вопросом. «Барсе» пора исправляться за поражение в кубковом матче в Бильбао.
Прогноз «СЭ» — 1:3. Коэффициенты Winline: П1 — 6,01 Н — 4,44 П2 — 1,52.
9 января, понедельник
22.45. ОСАСУНА — ВАЛЕНСИЯ.
Обе команды начали год с домашних крупным поражений в кубковых матчах, в которых обе были фаворитами. Обе команды за время паузы в чемпионате успели уволить главных тренеров. И обе команды имеют массу существенных потерь в составе. Так, у «Валенсии» из четверых центральных защитников не осталось ни одного здорового. Точнее,
Прогноз «СЭ» — 2:2. Коэффициенты Winline: П1 — 3,91 Н — 3,57 П2 — 1,91.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter