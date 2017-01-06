«Олимпик» покинули пятеро футболистов
В донецком «Олимпике» произошли кадровые изменения.
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Видимо, что-то случилось...
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Больше не являются игроками «Олимпика» 26-летний защитник Кирилл Петров, 28-летний нападающий Владимир Лысенко, 20-летний нападающий Илья Корнев, 19-летний полузащитник Егор Демченко и 26-летний полузащитник Максим Драченко, сообщает «Сегодня».
У Лысенко закончился контракт с клубом, остальные исполнители покинули «Олимпик» по обоюдному согласию сторон.
Кирилл Петров стал игроком «Олимпика» в феврале 2016 года. В составе «олимпийцев» провел в
Владимир Лысенко подписал контракт с «Олимпиком» в августе 2014 года. За основной состав в
Илья Корнев подписал контракт с «Олимпиком» в июле 2016 года. В
Егор Демченко заключил соглашение с «Олимпиком» в сентябре 2016 года. За основной состав «олимпийцев» в
Максим Драченко перешел в «Олимпик» в 2010 году. В первом же сезоне с командой занял первое место в группе Б Второй лиги, что позволило повыситься в классе. Через три года с «Олимпиком» стал победителем уже Первой лиги и 26 июля 2014 года в игре с «Черноморцем» дебютировал в
Фото: ФК «Олимпик».
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