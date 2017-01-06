«Интер» заплатит 3 миллиона евро бразильскому футболисту за расторжение контракта
Бразильский полузащитник «Интера» Фелипе Мело в ближайшее время покинет команду, сообщает Yahoo Sports Brasil.
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По данным издания, итальянский клуб договорился с игроком о расторжении контракта и выплатит ему за это 3 миллиона евро. Действующее соглашение Мело с «Интером», по информации Transfermarkt, рассчитано до 30 июня 2017 года.
Новой командой Мело может стать «Палмейрас». Бразильский клуб готов предложить хавбеку трехлетний контракт, по которому он в общей сложности заработает около 2 миллионов евро.
В текущем сезоне серии А 33-летний Мело провел всего пять матчей. За «Интер» он играет с августа 2015 года. Ранее в Европе он также выступал за турецкий «Галатасарай», итальянские «Ювентус» и «Фиорентина», испанские «Альмерия», «Расинг» и «Мальорка».
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