Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28348931/
6 января 2017, 17:56 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Интер» заплатит 3 миллиона евро бразильскому футболисту за расторжение контракта

Бразильский полузащитник «Интера» Фелипе Мело в ближайшее время покинет команду, сообщает Yahoo Sports Brasil.

Игрок вернется на родину. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным издания, итальянский клуб договорился с игроком о расторжении контракта и выплатит ему за это 3 миллиона евро. Действующее соглашение Мело с «Интером», по информации Transfermarkt, рассчитано до 30 июня 2017 года.

Новой командой Мело может стать «Палмейрас». Бразильский клуб готов предложить хавбеку трехлетний контракт, по которому он в общей сложности заработает около 2 миллионов евро.

В текущем сезоне серии А 33-летний Мело провел всего пять матчей. За «Интер» он играет с августа 2015 года. Ранее в Европе он также выступал за турецкий «Галатасарай», итальянские «Ювентус» и «Фиорентина», испанские «Альмерия», «Расинг» и «Мальорка».

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Олимпийский чемпион назвал достойного соперника для Головкина и упрекнул Альвареса в избегании GGG

Страсти по Джолчиеву. Где может оказаться пропустивший год казахстанский футболист?

Детские капризы Альвареса - это чересчур. Его раздутое эго мешает переговорам - Чавес-младший