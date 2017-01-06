ФИФА представила приз лучшему игроку мира
ФИФА представила свой приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации.
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Награда получила название «The Best», сообщает официальный сайт ФИФА.
С 2016 года журнал France Football вновь вручает «Золотой мяч», а ФИФА — свой собственный приз. «Золотой мяч» по итогам прошлого года выиграл форвард «Реала» Криштиану Роналду, на «The Best» претендуют Роналду, Лионель Месси («Барселона») и Антуан Гризманн («Атлетико»). Церемония вручения награды пройдёт 9 января в Цюрихе.
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