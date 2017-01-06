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6 января 2017, 17:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ФИФА представила приз лучшему игроку мира

ФИФА представила свой приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации.

ФИФА представила свой приз который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации. Увеличить
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Награда получила название «The Best», сообщает официальный сайт ФИФА.

С 2016 года журнал France Football вновь вручает «Золотой мяч», а ФИФА — свой собственный приз. «Золотой мяч» по итогам прошлого года выиграл форвард «Реала» Криштиану Роналду, на «The Best» претендуют Роналду, Лионель Месси («Барселона») и Антуан Гризманн («Атлетико»). Церемония вручения награды пройдёт 9 января в Цюрихе.
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СМИ: Дело о коррупции главы CAF Хаяту передано в генпрокуратуру Египта

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Спортивные власти Египта передали дело подозреваемого в коррупции главы Африканской конфедерации футбола (CAF) и старшего вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Иссы Хаяту в генеральную прокуратуру страны. Об этом сообщает портал Kingfut.
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