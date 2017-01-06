Кульбеков и Алиев покидают «Астану»
Два защитника 22-летний Биржан Кульбеков и 21-летний Аманбол Алиев завершают свои выступления за столичный футбольный клуб.
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У обоих игроков закончились контракты, и тренерским штабом было принято решение не продлевать трудовые договора с данными футболистами.
Кульбеков в сезоне 2016 года провел шесть матчей за основной состав, в том числе одну игру в групповом этапе Лиги Европы. Алиев стал привлекаться к основе лишь в середине сезона, успев сыграть в двух кубковых матчах и одной игре
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