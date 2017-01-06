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6 января 2017, 17:27 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Кульбеков и Алиев покидают «Астану»

Два защитника 22-летний Биржан Кульбеков и 21-летний Аманбол Алиев завершают свои выступления за столичный футбольный клуб.

Два защитника 22-летний <span class=error>Биржан</span> <span class=error>Кульбеков</span> и 21-летний <span class=error>Аманбол</span> <span class=error>Алиев</span> завершают свои выступления за столичный футбольный клуб. Увеличить
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У обоих игроков закончились контракты, и тренерским штабом было принято решение не продлевать трудовые договора с данными футболистами.

Кульбеков в сезоне 2016 года провел шесть матчей за основной состав, в том числе одну игру в групповом этапе Лиги Европы. Алиев стал привлекаться к основе лишь в середине сезона, успев сыграть в двух кубковых матчах и одной игре Премьер-Лиги.

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