Кульбеков и Алиев покидают «Астану»

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У обоих игроков закончились контракты, и тренерским штабом было принято решение не продлевать трудовые договора с данными футболистами.



Кульбеков в сезоне 2016 года провел шесть матчей за основной состав, в том числе одну игру в групповом этапе Лиги Европы. Алиев стал привлекаться к основе лишь в середине сезона, успев сыграть в двух кубковых матчах и одной игре Премьер-Лиги.