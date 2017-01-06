Тренер «Шахтера» не отпустит бразильца Тайсона зимой

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Он подтвердил, что «Порту» интересуется игроком. Ранее сообщалось, что «драконы» готовы заплатить 5 миллионов евро, тогда как transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов, пишет Проспорт.

«Позиция представителей игрока понятна, учитывая, что его контракт заканчивается. Они считают, что «Шахтер» может в итоге уступить. Впрочем, я уверен, что по крайней мере до июня этого не произойдет. Я намерен сохранить Тайсона. И также нисколько не собираюсь принижать его вклад в успехи команды. Кроме этого, португальским клубам будет трудно платить Тайсону большую зарплату, чем он получает в «Шахтере», — сказал Фонсека, которого цитирует Noticiasaominuto.com.

Тайсон играет за «Шахтер» с 2013 года. За это время он провел 150 матчей и забил 26 голов.