Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28348618/
6 января 2017, 17:09 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Тренер «Шахтера» не отпустит бразильца Тайсона зимой

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека не хочет отпускать одного из лидеров атаки бразильца Тайсона.

Главный тренер донецкого Шахтера <span class=error>Паулу</span> <span class=error>Фонсека</span> не хочет отпускать одного из лидеров атаки бразильца <span class=error>Тайсона</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Он подтвердил, что «Порту» интересуется игроком. Ранее сообщалось, что «драконы» готовы заплатить 5 миллионов евро, тогда как transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов, пишет Проспорт.

«Позиция представителей игрока понятна, учитывая, что его контракт заканчивается. Они считают, что «Шахтер» может в итоге уступить. Впрочем, я уверен, что по крайней мере до июня этого не произойдет. Я намерен сохранить Тайсона. И также нисколько не собираюсь принижать его вклад в успехи команды. Кроме этого, португальским клубам будет трудно платить Тайсону большую зарплату, чем он получает в «Шахтере», — сказал Фонсека, которого цитирует Noticiasaominuto.com.

Тайсон играет за «Шахтер» с 2013 года. За это время он провел 150 матчей и забил 26 голов.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Без ляпов никак. Что нужно знать о потенциальном новичке «Тобола»

Без ляпов никак. Что нужно знать о потенциальном новичке «Тобола»

Украинские СМИ сватают в «Тобол» 28-летнего голкипера «Ворсклы» Дмитрия Непогодова. В свое время он находился в «Марселе», но за французский клуб не провел ни одной игры, после чего вернулся на Украину. При этом за национальную команду не вызывался, хотя поиграл за все юношеские сборные, передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
06 января

Нефть Brent торгуется выше $57 за баррель

В Одесской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Проверка е-деклараций чиновников: НАБУ начало три новых расследования