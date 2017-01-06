Капитан «Днепра» Ротань зарабатывает $ 3 тыс. в месяц

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В документе отмечено, что, в частности, капитан команды Руслан Ротань зарабатывает всего $ 3 тыс. в месяц, но сообщается, что параллельно полузащитник ежемесячно получает часть долга по своему предыдущему контракту.



Больше всех в днепровском клубе получают Андерсон Пико и Александру Влад — $ 10 тыс. в месяц. Чуть меньше у Сергея Политыла и Сергея Кравченко — $ 7,5 тыс. в месяц. Отмечается, что большую часть зарплат футболисты получают в руки в конвертах.



Ранее сообщалось, что «Днепр» начал выплату долгов работникам клуба.