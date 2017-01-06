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6 января 2017, 16:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Капитан «Днепра» Ротань зарабатывает $ 3 тыс. в месяц

Украинское издание «Чемпион» опубликовало ведомость официальных зарплат, которые получают футболисты «Днепра».

Украинское издание Чемпион опубликовало ведомость официальных зарплат которые получают футболисты Днепра. Увеличить
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В документе отмечено, что, в частности, капитан команды Руслан Ротань зарабатывает всего $ 3 тыс. в месяц, но сообщается, что параллельно полузащитник ежемесячно получает часть долга по своему предыдущему контракту.

Больше всех в днепровском клубе получают Андерсон Пико и Александру Влад — $ 10 тыс. в месяц. Чуть меньше у Сергея Политыла и Сергея Кравченко — $ 7,5 тыс. в месяц. Отмечается, что большую часть зарплат футболисты получают в руки в конвертах.

Ранее сообщалось, что «Днепр» начал выплату долгов работникам клуба.

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