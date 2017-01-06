СМИ: Французский футболист Насри может быть дисквалифицирован на четыре года за допинг
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Французский полузащитник английского «Манчестер Сити» Самир Насри, выступающий на правах аренды за испанскую «Севилью», может быть дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Football Espania.
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Ранее стало известно, что Испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении 29-летнего футболиста. Игрок прошел курс терапии в витаминном центре в
Насри провел в нынешнем сезоне 15 матчей во всех турнирах за «Севилью» и «Манчестер Сити», в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
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