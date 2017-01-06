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6 января 2017, 16:51 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Французский футболист Насри может быть дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Французский полузащитник английского «Манчестер Сити» Самир Насри, выступающий на правах аренды за испанскую «Севилью», может быть дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Football Espania.

Ранее стало известно что Испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении 29-летнего полузащитника. Увеличить
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Ранее стало известно, что Испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении 29-летнего футболиста. Игрок прошел курс терапии в витаминном центре в Лос-Анджелесе. Отмечается, что в клинике делают инъекции препаратов в размере 100 миллилитров в течение шести часов, в то время как кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещает инъекции свыше 50 миллилитров в данный период.

Насри провел в нынешнем сезоне 15 матчей во всех турнирах за «Севилью» и «Манчестер Сити», в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

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