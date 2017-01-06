Нападающий «Ювентуса» Дибала отклонил предложение «Барселоны» и хочет перейти в «Реал»

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Как сообщает Marca, футболист несколько дней назад отклонил предложение «Барселоны», так как хочет перейти в «Реал».

В «Ювентусе» хотят сохранить Дибалу, поэтому предлагают ему продлить контракт. По новому соглашению его зарплата составит семь миллионов евро — столько же получает нападающий Гонсало Игуаин.

В «Реале» знают о желании Дибалы перейти в их команду. Мадридский клуб интересуется футболистом, но хочет дождаться окончания его переговоров с «Ювентусом», а затем — выстроить стратегию по его трансферу.

23-летний Дибала в десяти матчах серии А текущего сезона забил за «Ювентус» три гола и отдал одну голевую передачу. За туринский клуб аргентинец играет второй сезон. Ранее Дибала выступал за «Палермо» и родной «Институто».