Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28347328/
6 января 2017, 14:06 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

Талгаев в четвертый раз принял «Тараз»

Самый успешный тренер в истории ФК «Терек» (Грозный), 63-летний Ваит Талгаев, вчера в Таразе был представлен в качестве главного тренера ФК «Тараз».

Самый успешный тренер в истории ФК Терек (Грозный) 63-летний <span class=error>Ваит</span> <span class=error>Талгаев</span> вчера в <span class=error>Таразе</span> был представлен в качестве главного тренера ФК <span class=error>Тараз</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В клуб из южного региона Казахстана этот специалист возвращается в 4-й раз. С «Тереком» Талгаев выиграл Кубок России, турнир в Первом дивизионе РФ, дважды поднимаясь с командой в РФПЛ.

В Джамбуле (так в советское время назывался Тараз) Талгаев родился и начал карьеру тренера в 1986 году. Тогда он стал ассистентом Курбана Бердыева, а по факту — партнером коллеги, который приехал в советский Джамбул из Алма-Аты. Талгаев на Родине начинал и завершил карьеру игрока. Главным тренером «Фосфора» (Джамбул) он стал в январе 1990 года, когда Бердыев уехал на учебу в Москву.

Город и клуб южного Казахстана затем меняли названия, Талгаев трижды уезжал на Родину предков, в Чеченскую Республику, но неизменно возвращался в Тараз. С родным для себя клубом он выиграл чемпионат Казахстана, за карьеру 63-летний специалист 5 раз делал свои команды призерами казахстанской лиги.

В сезоне 2016 года в Таразе работал украинец Юрий Максимов, покинувший клуб после завершения контракта.

Тараз
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
2 января

Александр Радулов: "Если б у бабушки были... Но у нее не было"

Кокорин и Мамаев встретили новый год в компании Рио Фердинанда

СМИ Великобритании раскрыли данные о том, кому принадлежит ЦСКА