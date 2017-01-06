Талгаев в четвертый раз принял «Тараз»
Самый успешный тренер в истории ФК «Терек» (Грозный), 63-летний Ваит Талгаев, вчера в Таразе был представлен в качестве главного тренера ФК «Тараз».
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В клуб из южного региона Казахстана этот специалист возвращается в 4-й раз. С «Тереком» Талгаев выиграл Кубок России, турнир в Первом дивизионе РФ, дважды поднимаясь с командой в РФПЛ.
В Джамбуле (так в советское время назывался Тараз) Талгаев родился и начал карьеру тренера в 1986 году. Тогда он стал ассистентом Курбана Бердыева, а по факту — партнером коллеги, который приехал в советский Джамбул из
Город и клуб южного Казахстана затем меняли названия, Талгаев трижды уезжал на Родину предков, в Чеченскую Республику, но неизменно возвращался в Тараз. С родным для себя клубом он выиграл чемпионат Казахстана, за карьеру 63-летний специалист 5 раз делал свои команды призерами казахстанской лиги.
В сезоне 2016 года в Таразе работал украинец Юрий Максимов, покинувший клуб после завершения контракта.
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