Талгаев в четвертый раз принял «Тараз»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В клуб из южного региона Казахстана этот специалист возвращается в 4-й раз. С «Тереком» Талгаев выиграл Кубок России, турнир в Первом дивизионе РФ, дважды поднимаясь с командой в РФПЛ.

В Джамбуле (так в советское время назывался Тараз) Талгаев родился и начал карьеру тренера в 1986 году. Тогда он стал ассистентом Курбана Бердыева, а по факту — партнером коллеги, который приехал в советский Джамбул из Алма-Аты. Талгаев на Родине начинал и завершил карьеру игрока. Главным тренером «Фосфора» (Джамбул) он стал в январе 1990 года, когда Бердыев уехал на учебу в Москву.

Город и клуб южного Казахстана затем меняли названия, Талгаев трижды уезжал на Родину предков, в Чеченскую Республику, но неизменно возвращался в Тараз. С родным для себя клубом он выиграл чемпионат Казахстана, за карьеру 63-летний специалист 5 раз делал свои команды призерами казахстанской лиги.

В сезоне 2016 года в Таразе работал украинец Юрий Максимов, покинувший клуб после завершения контракта.