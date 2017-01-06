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6 января 2017, 13:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Игрока «Акжайыка» зовут в Колумбию

По информации Sports.kz, первому парагвайцу в истории чемпионатов Казахстана по футболу Фредди Коронелю предложил контракт колумбийский клуб «Онсе Кальдас».

По информации Sports.kz первому парагвайцу в истории чемпионатов Казахстана по футболу <span class=error>Фредди</span> <span class=error>Коронелю</span> предложил контракт колумбийский клуб <span class=error>Онсе</span> <span class=error>Кальдас</span>. Увеличить
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Колумбийцы выигрывали Кубок Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги Чемпионов) в 2004 году.

27-летний хавбек из Парагвая Фредди Коронель в КПЛ-2016 провел за «Акжайык» 32 матча и забил 8 мячей. Согласится ли «Полковник» на колумбийское предложение, будет известно в ближайшие дни.

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