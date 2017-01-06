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6 января 2017, 13:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Лечич будет договариваться с «Акжайыком»

Как стало известно Sports.kz, известный в нашей стране 31-летний сербский форвард Мирослав Лечич не прочь был бы продолжить выступления за уральскую команду.

Как стало известно Sports.kz известный в нашей стране 31-летний сербский форвард <span class=error>Мирослав</span> <span class=error>Лечич</span> не прочь был бы продолжить выступления за уральскую команду. Увеличить
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— Мирослав, остаешься в «Акжайыке»?
— Еще неизвестно. Сейчас 11 января поеду в Турцию, чтобы договариваться о контракте. Если все будет хорошо, останусь в «Акжайыке».

Просто из нескольких команд звонили, но я никого не хочу ждать. Кто первый предложит хорошие условия — там и подпишу. Если сейчас все получится с «Акжайыком» — то останусь там.

 — А где другие варианты продолжения карьеры имеются — в Казахстане, в Сербии?..
— Есть и в Таиланде, и в Катаре, и в Албании, и во Вьетнаме. Но сначала хочу посмотреть, что получится с Казахстаном. Просто я привык к Казахстану.

 — Большой выбор…
— Да, большой. Но это все разговоры — конкретно контракт никто не предлагал (Улыбается).

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