Лечич будет договариваться с «Акжайыком»

— Мирослав, остаешься в «Акжайыке»?

— Еще неизвестно. Сейчас 11 января поеду в Турцию, чтобы договариваться о контракте. Если все будет хорошо, останусь в «Акжайыке».



Просто из нескольких команд звонили, но я никого не хочу ждать. Кто первый предложит хорошие условия — там и подпишу. Если сейчас все получится с «Акжайыком» — то останусь там.



— А где другие варианты продолжения карьеры имеются — в Казахстане, в Сербии?..

— Есть и в Таиланде, и в Катаре, и в Албании, и во Вьетнаме. Но сначала хочу посмотреть, что получится с Казахстаном. Просто я привык к Казахстану.



— Большой выбор…

— Да, большой. Но это все разговоры — конкретно контракт никто не предлагал (Улыбается).