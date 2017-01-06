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6 января 2017, 13:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Компания акционера «Арсенала» Алишера Усманова будет сотрудничать с «Эвертоном»

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Компания акционера лондонского «Арсенала» российского бизнесмена Алишера Усманова будет сотрудничать с другим английским футбольным клубом «Эвертон», сообщает Telegraph.

Сумма партнерского соглашения между компанией USM Holdings и «Эвертоном» составит до 75 миллионов фунтов. Наряду с Усмановым одним из акционеров компании является основной владелец «Эвертона» иранец Фархад Мошири.

В рамках сделки в названии тренировочной базы «Эвертона» появится имя компании.

В феврале 2016 года Мошири продал Усманову свою долю в Red and White Holdings Group, которая владеет 30,4% акций лондонского «Арсенала».

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