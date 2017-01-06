«Манчестер Юнайтед» предлагает Гризманну зарплату на одном уровне с Погба
Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно. Клуб Жозе Моуринью постарается убедить игрока перебраться в Англию, предложив ему существенное увеличение зарплаты.
По сообщениям британских СМИ, руководство «МЮ» пообещало Гризманну зарплату, которую сейчас получает Поль Погба — 220 тысяч фунтов в неделю.
При этом утверждается, что клубы пока не могут договориться о трансферной стоимости игрока. «Атлетико» настаивает на сумме в 86 миллионов фунтов, которая прописана в качестве отступных в контракте игрока. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, надеется сбить цену.
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