«Манчестер Юнайтед» предлагает Гризманну зарплату на одном уровне с Погба

По сообщениям британских СМИ, руководство «МЮ» пообещало Гризманну зарплату, которую сейчас получает Поль Погба — 220 тысяч фунтов в неделю.

При этом утверждается, что клубы пока не могут договориться о трансферной стоимости игрока. «Атлетико» настаивает на сумме в 86 миллионов фунтов, которая прописана в качестве отступных в контракте игрока. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, надеется сбить цену.