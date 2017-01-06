Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28346834/
6 января 2017, 12:40 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

«Манчестер Юнайтед» предлагает Гризманну зарплату на одном уровне с Погба

Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно. Клуб Жозе Моуринью постарается убедить игрока перебраться в Англию, предложив ему существенное увеличение зарплаты.

По сообщениям британских СМИ, руководство «МЮ» пообещало Гризманну зарплату, которую сейчас получает Поль Погба — 220 тысяч фунтов в неделю.

При этом утверждается, что клубы пока не могут договориться о трансферной стоимости игрока. «Атлетико» настаивает на сумме в 86 миллионов фунтов, которая прописана в качестве отступных в контракте игрока. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, надеется сбить цену.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Бахтияр Байсеитов: Если все будет нормально, подпишем контракт с Нусербаевым

Бахтияр Байсеитов: Если все будет нормально, подпишем контракт с Нусербаевым

Главный тренер «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о перспективах футболиста Таната Нусербаева в команде. Также он сообщил, что не собирается менять должность тренера на руководящий пост в клубе.
Еще 7 новостей  Все новости
2 января

Парни на три миллиарда. 30 самых дорогих хоккеистов КХЛ

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" подрались прямо на поле (видео)

Витсель заработает в Китае 75 миллионов евро