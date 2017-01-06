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6 января 2017, 12:38 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» назвал соперников на первый УТС

Определились соперники футбольного клуба «Кайрат», с которыми команда сразится на учебно-тренировочных сборах.

Определились соперники футбольного клуба <span class=error>Кайрат</span> с которыми команда сразится на <nobr>учебно-тренировочных</nobr> сборах. Увеличить
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Первый товарищеский матч запланирован на 12 января, в оппонентах у алматинской команды — албанский клуб «Кукеси», второй спарринг-поединок состоится 19 числа, противостоять «Кайрату» будет российский «Оренбург».

Интересно, что обе команды уже знакомы алматинским болельщикам. С «Кукеси» «Кайрат» играл в 2014-м году в первом квалификационном раунде Лиги Европы. По сумме двух матчей «Кайрат» обыграл албанский клуб и прошел дальше — 1:0. С «Оренбургом» «Народная команда» встречалась в Алматы в товарищеской игре. Победителем тогда вышел клуб из России — 2:3.

Напомним, что УТС «Кайрат» начал 5 января в турецком городе Белек. Продлятся сборы до 20 января.

Кайрат
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