«Кайрат» назвал соперников на первый УТС

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Первый товарищеский матч запланирован на 12 января, в оппонентах у алматинской команды — албанский клуб «Кукеси», второй спарринг-поединок состоится 19 числа, противостоять «Кайрату» будет российский «Оренбург».

Интересно, что обе команды уже знакомы алматинским болельщикам. С «Кукеси» «Кайрат» играл в 2014-м году в первом квалификационном раунде Лиги Европы. По сумме двух матчей «Кайрат» обыграл албанский клуб и прошел дальше — 1:0. С «Оренбургом» «Народная команда» встречалась в Алматы в товарищеской игре. Победителем тогда вышел клуб из России — 2:3.

Напомним, что УТС «Кайрат» начал 5 января в турецком городе Белек. Продлятся сборы до 20 января.