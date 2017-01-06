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6 января 2017, 12:28 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Бахтияр Байсеитов: Если все будет нормально, подпишем контракт с Нусербаевым

Главный тренер «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о перспективах футболиста Таната Нусербаева в команде. Также он сообщил, что не собирается менять должность тренера на руководящий пост в клубе.

Тренер Ордабасы также прокомментировал возможное появление в команде Кукеева. Увеличить
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— Вы уже готовы подписать контракт с Нусербаевым?

— Он тренировался на сборах в Шымкенте вместе со всеми. Если все нормально будет, мы подпишем с ним контракт.

— Прошла информация, что ваш клуб заинтересован в услугах Жамбыла Кукеева?

— Это неправильная информация. Я не рассматриваю Жамбыла Кукеева. У меня на просмотре много игроков, но разглашать информацию я не хочу.

— Ходят слухи, что Вы уступите должность тренера и займете руководящий пост в структуре клуба?

— Нет, это только разговоры. Я буду и дальше тренировать команду.

Предыдущие три сезона Танат Нусербаев провел в составе «Астаны. В общей сложности он провел 152 матча, в которых забил 46 мячей. Носил капитанскую повязку после ухода Кайрата Нурдаулетова.

Ранее контракт с «Ордабасы» продлил экс-капитан национальной сборной Самат Смаков. Помимо этого главный тренер команды Бахтияр Байсеитов несколько раз приглашал на просмотр Бауыржана Джолчиева, который уже год находится в статусе свободного агента.

Добавим, что сезон 2016 года «Ордабасы» под руководством Бахтияра Байсеитова завершил на четвертом месте.

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