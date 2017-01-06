Бахтияр Байсеитов: Если все будет нормально, подпишем контракт с Нусербаевым
Главный тренер «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о перспективах футболиста Таната Нусербаева в команде. Также он сообщил, что не собирается менять должность тренера на руководящий пост в клубе.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы уже готовы подписать контракт с Нусербаевым?
— Он тренировался на сборах в Шымкенте вместе со всеми. Если все нормально будет, мы подпишем с ним контракт.
— Прошла информация, что ваш клуб заинтересован в услугах Жамбыла Кукеева?
— Это неправильная информация. Я не рассматриваю Жамбыла Кукеева. У меня на просмотре много игроков, но разглашать информацию я не хочу.
— Ходят слухи, что Вы уступите должность тренера и займете руководящий пост в структуре клуба?
— Нет, это только разговоры. Я буду и дальше тренировать команду.
Предыдущие три сезона Танат Нусербаев провел в составе «Астаны. В общей сложности он провел 152 матча, в которых забил 46 мячей. Носил капитанскую повязку после ухода Кайрата Нурдаулетова.
Ранее контракт с «Ордабасы» продлил
Добавим, что сезон 2016 года «Ордабасы» под руководством Бахтияра Байсеитова завершил на четвертом месте.
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