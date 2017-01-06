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6 января 2017, 12:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Аршавин назвал три самых памятных матча в своей карьере

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин на встрече с учениками академии алма-атинской команды назвал три самых памятных матча в своей карьере.

Полузащитник <span class=error>Кайрата</span> Андрей <span class=error>Аршавин</span> на встрече с учениками академии <nobr>алма-атинской</nobr> команды назвал три самых памятных матча в своей карьере. Увеличить
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«Те матчи, которые выделил бы я, — это Россия — Нидерланды на чемпионате Европы, когда “Зенит” выиграл Кубок УЕФА, и победа сборной России над Англией в “Лужниках”. В этих матчах мне нравилась атмосфера и те чувства, которые я испытывал», — подытожил Аршавин.

В 2007 году россияне в отборочной кампании ЧЕ-2008 обыграли Англию в «Лужниках» (2:1), а затем на чемпионате Европы в четвертьфинале одолели Нидерланды (3:1). Аршавин стал автором одного из голов. В этом же году «Зенит» в финале Кубка УЕФА обыграл «Глазго Рейнджерс» (2:0).

Кайрат
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