Без ляпов никак. Что нужно знать о потенциальном новичке «Тобола»

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В нынешнем сезоне за «Ворсклу» воспитанник киевского футбола провел 13 игр, команда в высшей лиге чемпионата Украины идет на шестом месте. Всего участвуют 12 клубов.

После неудачного опыта в «Марселе», где играл в основном за молодежный состав, Непогодов принял приглашение донецкого «Металлурга». Хотя многие не понимали, почему тогда главный тренер дончан Николай Костов решил доверить место в воротах Непогодову, чьи яркие сэйвы чередовались с детскими ошибками, нежели более стабильному Владимиру Дишленковичу. Впрочем, за «Металлург» Непогодов провел только 16 игр, после чего в 2011 году отправился в армянский «Бананц». За новый клуб отыграл 15 матчей и перешел в «Ворсклу», за нее выступает с 2012 года.

27 июля 2013 года в матче против своего бывшего клуба донецкого «Металлурга» (1:2) Непогодов отметился чудовищным ляпом, приведшим к голу в его ворота. Этот курьезный мяч вошел в десятку главных вратарских фэйлов лета того сезона.

В общей сложности за «Ворсклу» Непогодов провел 82 матча (с учетом игр за вторую команду). Если поначалу регулярно попадал в состав, то потом из него его вытеснил Станислав Богуш. И неслучайно. Богуш не блистал невероятными сэйвами, но был хладнокровным и надежным вратарем, а также обладал лидерскими качествами. В связи с чем впоследствии удостаивался капитанской повязки. Лишь с его уходом Непогодов начал снова получать игровую практику.

Кстати, в матче 13-го тура текущего чемпионата Дмитрий Непогодов пропустил самый быстрый гол в истории украинской премьер-лиги. Футболисты «Ворсклы» разыграли мяч с центра поля, но форвард «Александрии» Роман Яремчук воспользовался ошибкой Алексея Дитятьева, обыграл Дмитрия Непогодова и поразил пустые ворота. С момента начала игры прошло 7,8 секунды. По ходу встречи «Ворскла» проигрывала 0:2, но все же до конца основного времени сумела уйти от поражения (2:2).

Предыдущий рекорд принадлежал Александру Косырину, который в 2005 году в составе «Черноморца» забил «Металлисту» (2:1) на девятой секунде.

К слову, самый быстрый гол в истории украинского футбола, как пишет UA-Sport. org, был забит на 3,5 секунде. В 2008 году в матче первой лиги игрок «Крымтеплицы» Роман Войнаровский с центра поля отправил мяч в ворота «Феникс-Ильичевца».

Отметим, что официальный сайт «Ворсклы» в конце декабря сообщил, что Дмитрий Непогодов практически со стопроцентной вероятностью сменит клуб.

Также добавим, что по завершении сезона «Тобол» расстался с двумя вратарями — Александром Петуховым и Владимиром Логиновским. Чемпионат же костанайцы завершили на седьмом месте.