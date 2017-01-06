Без ляпов никак. Что нужно знать о потенциальном новичке «Тобола»
Украинские СМИ сватают в «Тобол» 28-летнего голкипера «Ворсклы» Дмитрия Непогодова. В свое время он находился в «Марселе», но за французский клуб не провел ни одной игры, после чего вернулся на Украину. При этом за национальную команду не вызывался, хотя поиграл за все юношеские сборные, передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В нынешнем сезоне за «Ворсклу» воспитанник киевского футбола провел 13 игр, команда в высшей лиге чемпионата Украины идет на шестом месте. Всего участвуют 12 клубов.
После неудачного опыта в «Марселе», где играл в основном за молодежный состав, Непогодов принял приглашение донецкого «Металлурга». Хотя многие не понимали, почему тогда главный тренер дончан Николай Костов решил доверить место в воротах Непогодову, чьи яркие сэйвы чередовались с детскими ошибками, нежели более стабильному Владимиру Дишленковичу. Впрочем, за «Металлург» Непогодов провел только 16 игр, после чего в 2011 году отправился в армянский «Бананц». За новый клуб отыграл 15 матчей и перешел в «Ворсклу», за нее выступает с 2012 года.
27 июля 2013 года в матче против своего бывшего клуба донецкого «Металлурга» (1:2) Непогодов отметился чудовищным ляпом, приведшим к голу в его ворота. Этот курьезный мяч вошел в десятку главных вратарских фэйлов лета того сезона.
В общей сложности за «Ворсклу» Непогодов провел 82 матча (с учетом игр за вторую команду). Если поначалу регулярно попадал в состав, то потом из него его вытеснил Станислав Богуш. И неслучайно. Богуш не блистал невероятными сэйвами, но был хладнокровным и надежным вратарем, а также обладал лидерскими качествами. В связи с чем впоследствии удостаивался капитанской повязки. Лишь с его уходом Непогодов начал снова получать игровую практику.
Кстати, в матче 13-го тура текущего чемпионата Дмитрий Непогодов пропустил самый быстрый гол в истории украинской
Предыдущий рекорд принадлежал Александру Косырину, который в 2005 году в составе «Черноморца» забил «Металлисту» (2:1) на девятой секунде.
К слову, самый быстрый гол в истории украинского футбола, как пишет
Отметим, что официальный сайт «Ворсклы» в конце декабря сообщил, что Дмитрий Непогодов практически со стопроцентной вероятностью сменит клуб.
Также добавим, что по завершении сезона «Тобол» расстался с двумя вратарями — Александром Петуховым и Владимиром Логиновским. Чемпионат же костанайцы завершили на седьмом месте.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter