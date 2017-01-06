Футболист Джон Оби Микел перешел из «Челси» в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда»

По информации СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать в новом клубе 140 тысяч фунтов в неделю.

Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 года. В составе лондонского клуба он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Англии, дважды чемпионат Англии и Кубок лиги, четырежды Кубок Англии.

В нынешнем сезоне нигериец не провел ни одного матча за «Челси».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">OFFICIAL: <a href="https://twitter.com/ChelseaFC">@ChelseaFC</a>'s John Obi Mikel has signed for <a href="https://twitter.com/hashtag/CSL?src=hash">#CSL</a> side Tianjin TEDA.<a href="https://twitter.com/hashtag/TheAFC?src=hash">#TheAFC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/OAOG?src=hash">#OAOG</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Football?src=hash">#Football</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Asia?src=hash">#Asia</a> <a href="https://t.co/KXmPVdsMuT">pic.twitter.com/KXmPVdsMuT</a></p>— The-AFC.com (@theafcdotcom) <a href="https://twitter.com/theafcdotcom/status/817201181437005824">6 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>