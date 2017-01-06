Футболист Джон Оби Микел перешел из «Челси» в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда»
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Нигерийский полузащитник Джон Оби Микел перешел из лондонского «Челси» в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда», сообщается в микроблоге Азиатской конфедерации футбола в Twitter.
По информации СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать в новом клубе 140 тысяч фунтов в неделю.
Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 года. В составе лондонского клуба он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Англии, дважды чемпионат Англии и Кубок лиги, четырежды Кубок Англии.
В нынешнем сезоне нигериец не провел ни одного матча за «Челси».
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