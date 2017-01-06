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6 января 2017, 12:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист Джон Оби Микел перешел из «Челси» в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда»

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Нигерийский полузащитник Джон Оби Микел перешел из лондонского «Челси» в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда», сообщается в микроблоге Азиатской конфедерации футбола в Twitter.

По информации СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать в новом клубе 140 тысяч фунтов в неделю.

Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 года. В составе лондонского клуба он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Англии, дважды чемпионат Англии и Кубок лиги, четырежды Кубок Англии.

В нынешнем сезоне нигериец не провел ни одного матча за «Челси».

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