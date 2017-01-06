Казахстанских футбольных судей обяжут бороться с лишним весом
Новый директор департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана, известный российский специалист Николай Левников рассказал журналистам, как будет выстраивать работу с отечественными рефери, передает корреспондент Vesti.kz.
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Ознакомительным для него станет выездной сбор, который пройдет с 5 по 15 января в Турции.
«Все арбитры едут на сбор с листа, и будут доказывать свою состоятельность. Смотрите, я знаю, что после того как я уехал, мы встречались в Турции с прежним руководством на сборах. Меня приглашали, я читал лекции. Знаю очень хорошо Трефолони, и с точки зрения физической подготовки требования у него очень высокие. Если я сегодня увидел некоторых помощников и главных арбитров с лишним весом, я думаю, что у них будут серьезные проблемы с точки зрения получения игр. Имидж футбольного арбитра, это спортивный человек. Если этого недопонимают, и даже если они обладают определенным опытом, они не могут соответствовать уровню рефери
Поэтому, в первую, мы сказали всем арбитрам, что будет строгий весовой контроль. Затем, контроль по физической подготовке. На сборе в Турции судьи сдадут два теста. Это тест ФИФА по приезду на третий день, и конце сбора тест
По словам российского специалиста, он видит главную ошибку, которую совершали все приглашенные из дальнего зарубежья руководители судейского корпуса — у ни был только «пряник», но не было кнута.
«Я не приехал сюда бороться с явлениями. Для меня недопустимо, если судья
Напомним, последние четыре года Николай Левников возглавлял судейский комитет Российского футбольного союза. 60-летний специалист является судьей международной категории ФИФА, и уже работал ранее в Казахстане.
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