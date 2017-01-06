Казахстанских футбольных судей обяжут бороться с лишним весом

Ознакомительным для него станет выездной сбор, который пройдет с 5 по 15 января в Турции.

«Все арбитры едут на сбор с листа, и будут доказывать свою состоятельность. Смотрите, я знаю, что после того как я уехал, мы встречались в Турции с прежним руководством на сборах. Меня приглашали, я читал лекции. Знаю очень хорошо Трефолони, и с точки зрения физической подготовки требования у него очень высокие. Если я сегодня увидел некоторых помощников и главных арбитров с лишним весом, я думаю, что у них будут серьезные проблемы с точки зрения получения игр. Имидж футбольного арбитра, это спортивный человек. Если этого недопонимают, и даже если они обладают определенным опытом, они не могут соответствовать уровню рефери премьер-лиги.

Поэтому, в первую, мы сказали всем арбитрам, что будет строгий весовой контроль. Затем, контроль по физической подготовке. На сборе в Турции судьи сдадут два теста. Это тест ФИФА по приезду на третий день, и конце сбора тест Йо-йо. Кто сдаст, тот будет пересдавать. Кто будет иметь лишний вес, тот будет проходит повторный контроль. Это не моя выдумка, это требование времени. Чтобы принимать правильные решения, арбитр должен быть хорошо физически подготовлен. Это база. Чтобы оказаться в нужной точке в нужное время. Хотим выбрать 18 главных судей, и два-три человека резерва, — поделился Левников.

По словам российского специалиста, он видит главную ошибку, которую совершали все приглашенные из дальнего зарубежья руководители судейского корпуса — у ни был только «пряник», но не было кнута.

«Я не приехал сюда бороться с явлениями. Для меня недопустимо, если судья каким-то образом влияет на результат. Борьба только одна — прозрачность. Если судья допускает ошибку на футбольном поле, то не надо искать, почему так получилось, надо его наказывать. Проблема коллег из дальнего зарубежья, которые работали в Казахстане и России, в том, что они используют только “пряник” в воспитании судей. Кнута нет. Но если ты выбираешь профессию арбитра, то должен понимать, что это ответственность. Что это работа, которая не терпит момента… Все говорят, судьей люди и они могут ошибаться. Да, могут. Но нужно не допускать ошибок. Особенно, в простых ситуациях. Если в простой ситуации судья допускает ошибку, то мы будем выжигать это каленным железом. И тогда не нужны будут особые методы,» — подытожил известный рефери.

Напомним, последние четыре года Николай Левников возглавлял судейский комитет Российского футбольного союза. 60-летний специалист является судьей международной категории ФИФА, и уже работал ранее в Казахстане.