CAF признала алжирского хавбека «Лестера» Мареза футболистом года в Африке
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Африканская конфедерация футбола (CAF) признала алжирского полузащитника английского «Лестер Сити» Рияда Мареза игроком 2016 года в Африке, сообщается на официальном сайте CAF.
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Победитель в номинации был определен путем голосования с участием всех главных тренеров сборных стран, входящих в юрисдикцию CAF, а также группы экспертов. Алжирец получил 361 голос, опередив прошлогоднего победителя габонского нападающего дортмундской «Боруссии»
Марез в ноябре вошел в финальный список CAF из пяти кандидатов, куда также были включены его партнер по «Лестер Сити» и сборной Алжира — Ислам Слимани, египетский форвард итальянской «Ромы» Мохамед Салах, Обамеянг и сенегальский полузащитник английского «Ливерпуля» Садьо Мане.
В 2016 году Марез был признан лучшим футболистом английской
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