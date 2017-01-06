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6 января 2017, 11:25 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

CAF признала алжирского хавбека «Лестера» Мареза футболистом года в Африке

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Африканская конфедерация футбола (CAF) признала алжирского полузащитника английского «Лестер Сити» Рияда Мареза игроком 2016 года в Африке, сообщается на официальном сайте CAF.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Африканская конфедерация футбола (CAF) признала алжирского полузащитника английского <span class=error>Лестер</span> Сити <span class=error>Рияда</span> <span class=error>Мареза</span> игроком 2016 года в Африке сообщается на официальном сайте CAF. Увеличить
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Победитель в номинации был определен путем голосования с участием всех главных тренеров сборных стран, входящих в юрисдикцию CAF, а также группы экспертов. Алжирец получил 361 голос, опередив прошлогоднего победителя габонского нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга (313 голосов).

Марез в ноябре вошел в финальный список CAF из пяти кандидатов, куда также были включены его партнер по «Лестер Сити» и сборной Алжира — Ислам Слимани, египетский форвард итальянской «Ромы» Мохамед Салах, Обамеянг и сенегальский полузащитник английского «Ливерпуля» Садьо Мане.

В 2016 году Марез был признан лучшим футболистом английской премьер-лиги сезона-2015/16 по версии Профессиональной футбольной ассоциации, а «Лестер» впервые в истории стал чемпионом страны.

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