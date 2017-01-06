CAF признала алжирского хавбека «Лестера» Мареза футболистом года в Африке

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Победитель в номинации был определен путем голосования с участием всех главных тренеров сборных стран, входящих в юрисдикцию CAF, а также группы экспертов. Алжирец получил 361 голос, опередив прошлогоднего победителя габонского нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга (313 голосов).

Марез в ноябре вошел в финальный список CAF из пяти кандидатов, куда также были включены его партнер по «Лестер Сити» и сборной Алжира — Ислам Слимани, египетский форвард итальянской «Ромы» Мохамед Салах, Обамеянг и сенегальский полузащитник английского «Ливерпуля» Садьо Мане.