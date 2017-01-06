Футболисты «Атлетика» обыграли «Барселону» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Атлетика» взяли верх над «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
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Встреча, прошедшая в четверг в Бильбао, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, победу которым принесли голы Арица Адуриса (25-я минута) и Иньяки Уильямса (28-я). У «Барселоны» отличился Лионель Месси (52-я). «Атлетик» был вынужден заканчивать матч вдевятером: Рауль Гарсия получил вторую желтую карточку на 74-й минуте, а Андер Итурраспе — на 80-й.
Ответная игра пройдет 11 января в Барселоне.
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