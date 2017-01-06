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6 января 2017, 11:20 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Атлетика» обыграли «Барселону» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Футболисты «Атлетика» взяли верх над «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты Атлетика взяли верх над Барселоной в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Бильбао, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, победу которым принесли голы Арица Адуриса (25-я минута) и Иньяки Уильямса (28-я). У «Барселоны» отличился Лионель Месси (52-я). «Атлетик» был вынужден заканчивать матч вдевятером: Рауль Гарсия получил вторую желтую карточку на 74-й минуте, а Андер Итурраспе — на 80-й.

Ответная игра пройдет 11 января в Барселоне.

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