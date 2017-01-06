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6 января 2017, 11:16 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Ниццы» Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Нападающий французского футбольного клуба «Ницца» Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча, сообщает агентство Франс Пресс.

Балотелли получил красную карточку 21 декабря в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (0:0), ударив в компенсированное время второго тайма защитника «Бордо» Игора Левчука. Дисциплинарная комиссия, рассмотрев эпизод, дисквалифицировала 26-летнего итальянца на два матча. Таким образом, Балотелли пропустит матч 1/32 финала Кубка Франции с «Лорьяном» и встречу 20-го тура чемпионата страны с «Мецем».

Одноклубник Балотелли полузащитник Юнес Беланда, удаленный в той же игре минутой позже, отделался одноматчевой дисквалификацией.

«Ницца» после 19 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 44 очками. Балотелли в нынешнем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах и забил 10 мячей.

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