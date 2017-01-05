Эрнанес отклонил предложения «Дженоа» и «Хэбей Чайна Форчун»

По данным Tuttosport, бразильский футболист этой зимой отклонил предложения от «Дженоа» и «Хэбей Чайна Форчун».



Сообщается, что китайцы предлагали Эрнанесу зарплату € 8 млн за сезон, но игрок ответил отказом, так как хочет бороться за своё место в «Ювентусе». «Дженоа» же надеялась арендовать хавбека, поскольку не в состоянии платить ему € 2,7 млн в год, которые он получает в Турине.



В текущем сезоне Эрнанес провёл 10 матчей в чемпионате Италии и забил один гол.