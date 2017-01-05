«Вольфсбург» приобрёл у «Майнца» полузащитника Малли

С 24-летним игроком сборной Турции подписан контракт, срок которого рассчитан до 2021 года. Финансовые условия перехода не разглашаются, но, по данным, Bild, сумма трансфера составила € 12,5 млн.



За «Майнц» Малли выступал с 2011 года. В составе этой команды хавбек провёл 146 матчей, забил 32 мяча и отдал 23 голевые передачи. За сборную Турции провёл девять матчей.