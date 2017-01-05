Футболист «Интера» Стеван Йоветич продолжит карьеру в «Севилье»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации источника, владельцы «Интера» хотели продать Йоветича в китайский клуб «Цзянсу Сунин», но сам 27-летний футболист предпочел продолжить карьеру в Европе. Сообщается, что Йоветич перейдет в «Севилью» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа, которая станет для испанцев обязательной, в случае если форвард проведет определенное количество матчей.

Йоветич в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах чемпионата Италии, проведя на поле в общей сложности чуть более часа и не забив ни одного гола. Ранее форвард выступал за английский «Манчестер Сити» и сербский «Партизан», с которыми по разу становился победителем национальных чемпионатов, а также итальянскую «Фиорентину».