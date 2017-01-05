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5 января 2017, 22:35 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Интера» Стеван Йоветич продолжит карьеру в «Севилье»

Нападающий итальянского «Интера» и сборной Черногории по футболу Стеван Йоветич в ближайшее время перейдет в испанскую «Севилью», сообщает Corriere dello Sport.

Нападающий итальянского <span class=error>Интера</span> и сборной Черногории по футболу <span class=error>Стеван</span> <span class=error>Йоветич</span> в ближайшее время перейдет в испанскую Севилью сообщает Corriere dello Sport. Увеличить
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По информации источника, владельцы «Интера» хотели продать Йоветича в китайский клуб «Цзянсу Сунин», но сам 27-летний футболист предпочел продолжить карьеру в Европе. Сообщается, что Йоветич перейдет в «Севилью» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа, которая станет для испанцев обязательной, в случае если форвард проведет определенное количество матчей.

Йоветич в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах чемпионата Италии, проведя на поле в общей сложности чуть более часа и не забив ни одного гола. Ранее форвард выступал за английский «Манчестер Сити» и сербский «Партизан», с которыми по разу становился победителем национальных чемпионатов, а также итальянскую «Фиорентину».

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