Арсен Венгер: Алексис Санчес останется в «Арсенале»

Контракт чилийца с «канонирами» истекает летом 2018 года и, по слухам, в его услугах всерьез заинтересован «ПСЖ».

— Когда футболист хочет остаться в команде — найти общий язык куда проще, — сказал для beIN SPORTS Венгер. — Очевидно, что мы с Алексисом будем работать над продлением контракта. Эта ситуация не является идеальной ни для клуба, ни для игрока. Тем не менее, обе стороны хотят продолжить сотрудничество, и я убежден, что Санчес останется с нами.