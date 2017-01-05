Арсен Венгер: Алексис Санчес останется в «Арсенале»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Алексисом Санчесом.
Контракт чилийца с «канонирами» истекает летом 2018 года и, по слухам, в его услугах всерьез заинтересован «ПСЖ».
— Когда футболист хочет остаться в команде — найти общий язык куда проще, — сказал для beIN SPORTS Венгер. — Очевидно, что мы с Алексисом будем работать над продлением контракта. Эта ситуация не является идеальной ни для клуба, ни для игрока. Тем не менее, обе стороны хотят продолжить сотрудничество, и я убежден, что Санчес останется с нами.
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