Балотелли дисквалифицирован на два матча Лиги 1

Итальянский форвард в матче 19-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (0:0) 21 декабря получил прямую красную карточку за грубый фол против защитника Игора Левчука.



Полузащитник Юнес Беланда, который также получил красную карточку в том матче, дисквалифицирован на одну игру.



Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр, который после финального свистка выразил недовольство судейством, дисквалифицирован на два матча условно.