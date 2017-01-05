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5 января 2017, 21:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Балотелли дисквалифицирован на два матча Лиги 1

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции дисквалифицировал нападающего «Ниццы» на два матча, сообщает L'Équipe.

Итальянский форвард в матче 19-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (0:0) 21 декабря получил прямую красную карточку за грубый фол против защитника Игора Левчука.

Полузащитник Юнес Беланда, который также получил красную карточку в том матче, дисквалифицирован на одну игру.

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр, который после финального свистка выразил недовольство судейством, дисквалифицирован на два матча условно.

Ницца
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