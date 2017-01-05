«Вест Хэм» предложил € 24 млн за форварда «Селтика» Дембеле

По данным издания Daily Mail, «Вест Хэм Юнайтед» предложил за француза € 24 млн.



Сообщается, что на трансфере 20-летнего футболиста настаивает главный тренер «молотобойцев» Славен Билич. Впрочем, «Селтик» на данном этапе не планирует расставаться с Дембеле и, скорее всего, отклонит предложение «Вест Хэма».



В текущем сезоне форвард провёл 20 матчей в чемпионате Шотландии и забил девять голов (один — с пенальти).