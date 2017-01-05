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5 января 2017, 21:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Хэм» предложил € 24 млн за форварда «Селтика» Дембеле

Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По данным издания Daily Mail, «Вест Хэм Юнайтед» предложил за француза € 24 млн.

Сообщается, что на трансфере 20-летнего футболиста настаивает главный тренер «молотобойцев» Славен Билич. Впрочем, «Селтик» на данном этапе не планирует расставаться с Дембеле и, скорее всего, отклонит предложение «Вест Хэма».

В текущем сезоне форвард провёл 20 матчей в чемпионате Шотландии и забил девять голов (один — с пенальти).

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