Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28343315/
5 января 2017, 20:42 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист Гудель, на которого претендовал «Зенит», перешел в «Тяньцзинь Тэда»

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Полузащитник голландского «Аякса» Неманья Гудель, в приобретении которого был заинтересован российский «Зенит», продолжит карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Тэда». Об этом сообщает пресс- служба голландской команды.

Контракт с китайским клубом серб подпишет 25 января. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Церемония подписания контракта 25-летнего серба с китайским клубом состоится 25 января, детали сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за футболиста 4 миллиона евро.

Гудель выступал за «Аякс» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
5 января

Колобков: сдача стадиона в Сочи к ЧМ-2018 запланирована к концу января

Саночница Татьяна Иванова завоевала серебро чемпионата Европы

Тарпищев: результаты сборной РФ на Кубке Федерации зависят от решений Мыскиной