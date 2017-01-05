Футболист Гудель, на которого претендовал «Зенит», перешел в «Тяньцзинь Тэда»
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Полузащитник голландского «Аякса» Неманья Гудель, в приобретении которого был заинтересован российский «Зенит», продолжит карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Тэда». Об этом сообщает пресс- служба голландской команды.
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Церемония подписания контракта 25-летнего серба с китайским клубом состоится 25 января, детали сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за футболиста 4 миллиона евро.
Гудель выступал за «Аякс» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
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