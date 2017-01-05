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5 января 2017, 20:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шапекоэнсе» 21 января проведёт первый матч после авиакатастрофы

Бразильский клуб «Шапекоэнсе», потерявший большую часть команды в авиакатастрофе в ноябре, в этом месяце проведёт первый матч после трагедии, сообщает AP.

21 января «Шапекоэнсе» в товарищеском матче встретится с чемпионом страны «Палмейрасом». Встреча состоится на домашнем стадионе «Шапекоэнсе» «Арена Конда».

Ранее сообщалось, что руководство «Шапекоэнсе» намерено пригласить около 20 футболистов, чтобы восстановить команду.
29 ноября возле Медельина произошло крушение самолёта, унёсшее жизни 71 человека. Среди пассажиров лайнера были игроки и тренерский штаб «Шапекоэнсе».
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