Щеткин проведет сезон в «Тоболе»
Как стало известно Sports.kz, 25-летний казахстанский нападающий Алексей Щеткин в 2017 году будет выступать за костанайскую команду.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По имеющейся информации, принадлежащий «Астане» игрок заключил с «Тоболом» арендное соглашение на предстоящий сезон.
Напоминаем, что в 2016 году Алексей Щеткин выступал в турнире КПЛ за «Астану» (15 игр) и «Актобе» (8 матчей — 6 забитых мячей). Дважды выходил в минувшем сезоне на поле в составе национальной сборной Казахстана — в товарищеских поединках с Азербайджаном и Грузией (всего в главной команде страны — 18−1).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter