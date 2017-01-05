Щеткин проведет сезон в «Тоболе»

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По имеющейся информации, принадлежащий «Астане» игрок заключил с «Тоболом» арендное соглашение на предстоящий сезон.



Напоминаем, что в 2016 году Алексей Щеткин выступал в турнире КПЛ за «Астану» (15 игр) и «Актобе» (8 матчей — 6 забитых мячей). Дважды выходил в минувшем сезоне на поле в составе национальной сборной Казахстана — в товарищеских поединках с Азербайджаном и Грузией (всего в главной команде страны — 18−1).