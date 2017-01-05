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5 января 2017, 20:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Щеткин проведет сезон в «Тоболе»

Как стало известно Sports.kz, 25-летний казахстанский нападающий Алексей Щеткин в 2017 году будет выступать за костанайскую команду.

Как стало известно Sports.kz 25-летний казахстанский нападающий Алексей <span class=error>Щеткин</span> в 2017 году будет выступать за <span class=error>костанайскую</span> команду. Увеличить
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По имеющейся информации, принадлежащий «Астане» игрок заключил с «Тоболом» арендное соглашение на предстоящий сезон.

Напоминаем, что в 2016 году Алексей Щеткин выступал в турнире КПЛ за «Астану» (15 игр) и «Актобе» (8 матчей — 6 забитых мячей). Дважды выходил в минувшем сезоне на поле в составе национальной сборной Казахстана — в товарищеских поединках с Азербайджаном и Грузией (всего в главной команде страны — 18−1).

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