CAF опровергла сообщения об обвинении главы организации Хаяту в коррупции

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В среду египетский портал Kingfut сообщил, что дело 70-летнего камерунского функционера передано в прокуратуру Египта, он подозревается в махинациях при продаже прав на трансляции футбольных матчей компании Lagardere Sport. Хаяту якобы нарушил закон Египта о защите конкуренции, не дав возможность другим вещательным компаниям претендовать на показ игр и на правах главы CAF заключив долгосрочный контракт с Lagardere Sport. Договор, предусматривающий передачу прав на трансляции игр под эгидой организации, был заключен на период с 2008 по 2028 год.

«Ранее египетская пресс распространила ложную информацию относительно обвинений Хаяту в коррупции со стороны властей Египта, — говорится в заявлении организации. — Следует отметить, что в письме, направленном в CAF египетским органом по защите конкуренции, имя Хаяту не упоминается».