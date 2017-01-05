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5 января 2017, 20:36 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

CAF опровергла сообщения об обвинении главы организации Хаяту в коррупции

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Прокуратура Египта не ведет уголовное дело по подозрению в коррупции главы Африканской конфедерации футбола (CAF) и старшего вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Иссы Хаяту. Об этом сообщает пресс-служба CAF.

Ранее египетские СМИ сообщили что дело функционера передано в генпрокуратуру страны. Увеличить
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В среду египетский портал Kingfut сообщил, что дело 70-летнего камерунского функционера передано в прокуратуру Египта, он подозревается в махинациях при продаже прав на трансляции футбольных матчей компании Lagardere Sport. Хаяту якобы нарушил закон Египта о защите конкуренции, не дав возможность другим вещательным компаниям претендовать на показ игр и на правах главы CAF заключив долгосрочный контракт с Lagardere Sport. Договор, предусматривающий передачу прав на трансляции игр под эгидой организации, был заключен на период с 2008 по 2028 год.

«Ранее египетская пресс распространила ложную информацию относительно обвинений Хаяту в коррупции со стороны властей Египта, — говорится в заявлении организации. — Следует отметить, что в письме, направленном в CAF египетским органом по защите конкуренции, имя Хаяту не упоминается».

Хаяту возглавляет CAF с 1988 года, также он является членом Международного олимпийского комитета (МОК). После отстранения от футбола бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера и экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини с октября 2015 по февраль 2016 года занимал пост исполняющего обязанности президента ФИФА.
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