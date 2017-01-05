Руни, пропустивший из-за травмы три матча «МЮ», вернулся к тренировкам
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вернулся к тренировкам с командой в преддверии матча 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом», сообщает Mirror.
31-летний форвард
Руни сможет сыграть в матче с «Редингом», но ожидается, что главный тренер «МЮ» Жохе Моуринью даст возможность проявить себя некоторым молодым игрокам.
Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Редингом» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 7 января. Начало — в 15:30 мск.
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