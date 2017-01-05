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5 января 2017, 20:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руни, пропустивший из-за травмы три матча «МЮ», вернулся к тренировкам

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вернулся к тренировкам с командой в преддверии матча 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом», сообщает Mirror.

31-летний форвард из-за травмы пропустил три последних матча английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (3:1), «Мидлсбро» (2:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).

Руни сможет сыграть в матче с «Редингом», но ожидается, что главный тренер «МЮ» Жохе Моуринью даст возможность проявить себя некоторым молодым игрокам.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Редингом» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 7 января. Начало — в 15:30 мск.

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