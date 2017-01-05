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5 января 2017, 19:53 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Рональд Куман: Приход в «Барселону»? Мое имя всегда связывали с этим клубом

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Барселону». Ранее сообщалось, что голландец может сменить на посту наставника сине-гранатовых Луиса Энрике.

«Сейчас это не имеет никакого значения. Мое имя всегда связывали с “Барселоной”, но сейчас меня там нет. Я тренирую “Эвертон”. Почему я пришел в этот клуб? Здесь очень интересный проект. Вот и все», — приводит слова специалиста Goal.

Напомним, Куман, будучи игроком, защищал цвета «Барселоны» с 1989 по 1995 гг, а с 1998 по 2000 гг. специалист входил в тренерский штаб каталонского клуба, который возглавлял Луи ван Гал.

Добавим, что в чемпионате Испании Куман также работал с «Валенсией».

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