Рональд Куман: Приход в «Барселону»? Мое имя всегда связывали с этим клубом

«Сейчас это не имеет никакого значения. Мое имя всегда связывали с “Барселоной”, но сейчас меня там нет. Я тренирую “Эвертон”. Почему я пришел в этот клуб? Здесь очень интересный проект. Вот и все», — приводит слова специалиста Goal.

Напомним, Куман, будучи игроком, защищал цвета «Барселоны» с 1989 по 1995 гг, а с 1998 по 2000 гг. специалист входил в тренерский штаб каталонского клуба, который возглавлял Луи ван Гал.

Добавим, что в чемпионате Испании Куман также работал с «Валенсией».