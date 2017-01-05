Гвардиола: Никогда не стану президентом «Барселоны», для этого уже есть Пике

«Мне повезло, что меня тренировал Фабио Капелло, и я хочу сказать ему, что никогда не стану президентом “Барселоны”. Для этого уже есть Херард Пике», — цитирует Гвардиолу Goal.



В прошлом году Гвардиола уже говорил о том, что голосовал бы за Пике, если бы защитник сине-гранатовых участвовал в выборах президента «Барселоны».