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5 января 2017, 19:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола: Никогда не стану президентом «Барселоны», для этого уже есть Пике

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова итальянского специалиста Фабио Капелло, который считает, что Гвардиола вернётся в «Барселону» в качестве президента каталонского клуба.

«Мне повезло, что меня тренировал Фабио Капелло, и я хочу сказать ему, что никогда не стану президентом “Барселоны”. Для этого уже есть Херард Пике», — цитирует Гвардиолу Goal.

В прошлом году Гвардиола уже говорил о том, что голосовал бы за Пике, если бы защитник сине-гранатовых участвовал в выборах президента «Барселоны».

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