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5 января 2017, 19:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду в 11-й раз вошёл в команду года УЕФА по версии болельщиков

УЕФА представил команду года, состав которой определялся в голосовании среди болельщиков.

<span class=error>УЕФА</span> представил команду года состав которой определялся в голосовании среди болельщиков. Увеличить
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© AFP 2016

Наибольшее представительство в символической сборной 2016 года у «Реала» — Серхио Рамос, Тони Кроос, Лука Модрич и Криштиану Роналду. При этом португалец вошёл в команду году в рекордный 11-й раз. Это на три раза больше, чем у ближайшего преследователя — Лионеля Месси.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия).

Защитники: Серхио Рамос («Реал», Испания), Херард Пике («Барселона», Испания), Жером Боатенг («Бавария», Германия), Леонардо Бонуччи: («Ювентус», Италия).

Полузащитники: Андрес Иньеста («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия), Лука Модрич («Реал», Хорватия).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Криштиану Роналду («Реал», Португалия), Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).

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