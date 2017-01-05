Роналду в 11-й раз вошёл в команду года УЕФА по версии болельщиков

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Наибольшее представительство в символической сборной 2016 года у «Реала» — Серхио Рамос, Тони Кроос, Лука Модрич и Криштиану Роналду. При этом португалец вошёл в команду году в рекордный 11-й раз. Это на три раза больше, чем у ближайшего преследователя — Лионеля Месси.



Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия).



Защитники: Серхио Рамос («Реал», Испания), Херард Пике («Барселона», Испания), Жером Боатенг («Бавария», Германия), Леонардо Бонуччи: («Ювентус», Италия).



Полузащитники: Андрес Иньеста («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия), Лука Модрич («Реал», Хорватия).



Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Криштиану Роналду («Реал», Португалия), Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).