Китайский «Бэйцзин» предлагает футболисту «Милана» Бакке контракт на €10 млн в год
Китайский «Бэйцзин Гоань» рассчитывает заполучить нападающего итальянского «Милана» и сборной Колумбии по футболу Карлоса Бакку, утверждает calciomercato.com.
Агент Бакки ранее заявлял, что его клиент получил предложение из Китая, но хотел бы продолжить выступать за «Милан». По информации источника, «Бэйцзин Гоань» все еще хочет приобрести 30-летнего форварда, поэтому увеличил свое предложение до 30 миллионов евро за три года.
Отмечается, что Бакка
Бакка перешел в «Милан» в 2015 году из испанской «Севильи». В нынешнем сезоне нападающий с шестью голами является лучшим бомбардиром «россонери» в чемпионате Италии.
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