Китайский «Бэйцзин» предлагает футболисту «Милана» Бакке контракт на €10 млн в год

Агент Бакки ранее заявлял, что его клиент получил предложение из Китая, но хотел бы продолжить выступать за «Милан». По информации источника, «Бэйцзин Гоань» все еще хочет приобрести 30-летнего форварда, поэтому увеличил свое предложение до 30 миллионов евро за три года.

Отмечается, что Бакка по-прежнему намерен остаться в Европе, но пока не ответил отказом на новое предложение «Бэйцзин Гоань». Также сообщается, что хотя новые владельцы «Милана» хотели бы сохранить колумбийца в составе, они также готовы рассмотреть возможность его продажи, чтобы инвестировать вырученные средства в покупку новых футболистов.

Бакка перешел в «Милан» в 2015 году из испанской «Севильи». В нынешнем сезоне нападающий с шестью голами является лучшим бомбардиром «россонери» в чемпионате Италии.