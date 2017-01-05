Ерай, перенесший операцию по поводу рака, скоро должен вернуться к тренировкам

Результаты биопсии и медицинских осмотров после операции имеют позитивный характер. Сообщается, что 21-летнему игроку на данный момент не будет нужна химиотерапия и последующее лечение.



Процесс восстановления Ерая будет короче, чем обычно, и он имеет шанс вернуться на поле до конца нынешнего сезона.

Защитник уже начал реабилитационные упражнения и в скором времени приступит к тренировкам с товарищами по команде.