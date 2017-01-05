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5 января 2017, 19:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ерай, перенесший операцию по поводу рака, скоро должен вернуться к тренировкам

Защитник «Атлетика» Ерай, который в декабре успешно перенёс операцию по поводу рака яичек, вернётся к тренировкам в течение ближайших недель, сообщает Marca.

Результаты биопсии и медицинских осмотров после операции имеют позитивный характер. Сообщается, что 21-летнему игроку на данный момент не будет нужна химиотерапия и последующее лечение.

Процесс восстановления Ерая будет короче, чем обычно, и он имеет шанс вернуться на поле до конца нынешнего сезона.
Защитник уже начал реабилитационные упражнения и в скором времени приступит к тренировкам с товарищами по команде.

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