Ловушки, прессинг, агрессия. Как Моуриньо заставил «МЮ» побеждать

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1. Перегруз левой половины поля

В позиционных атаках «МЮ» любит численно насыщать левый фланг. Для этого сюда смещается либо правый крайний нападающий, либо правый центральный полузащитник («Юнайтед» играет по схеме 4−3−3). Цель — розыгрыш мяча накоротке. По данным whoscored.com, на эту зону приходится 39 процентов атак «красных дьяволов». Для сравнения — по правому флангу «красные дьяволы» проводят 33 процента атак, по центру — 28.

В такой игре отлично себя чувствует левый центральный полузащитник Поль Погба, которого «МЮ» купил летом у «Ювентуса» за 105 миллионов евро. Француз отлично умеет играть в короткий пас. Поэтому большое количество партнеров рядом — для него плюс. По среднему количеству передач (74) за матч он является лидером «МЮ». В английской премьер-лиге легионер уступает лишь полузащитнику «Ливерпуля» Джоржану Хендерсону (87).

2. Изоляция Валенсии

Можно было бы предположить, что Погба — главная причина такого футбола «МЮ». Но не стыкуется: подобную игру на левом фланге Жозе Моуринью стал прививать команде, когда Погба в «МЮ» еще не перешел. Значит, дело не в нем. Французский форвард просто оказался идеальным элементом в этой организации.

Ключевой же игрок в этой схеме — правый защитник Антонио Валенсия. Стягивая большое количество игроков на свой левый фланг, футболисты «МЮ» выдергивают сюда и защитников обороняющейся команды. Это позволяет врываться в атаку по правому краю скоростному эквадорцу.

Однажды он развил скорость 35,1 км/ч. Такому спринтеру нужно лишь вовремя сделать диагональ. Дать ему простор — авантюра. Но «МЮ» поблажек от соперника не ждет, а сам свободу для Валенсии создает. За 20 туров с передач Валенсии его партнеры нанесли 18 ударов по чужим воротам. Многие опасные моменты ударами не завершились.

3. Прессинг-ловушки в центре поля

Благоприятные для себя условия игроки «МЮ» создают не только при наступательных действиях, но и при оборонительных.

Чтобы отнять мяч на чужой половине поля (прессинг), манкунианцы заставляют соперника делать передачи так, как комфортно им, загоняя соперника в прессинг-ловушку. У «МЮ» они есть как в центре поля, так и на фланге. Какую использовать, зависит от соперника.

Во встрече с «Мидлсбро» «МЮ» заблокировал сопернику выход в атаку через левый край, где мог создать опасность хитрый на выдумку полузащитник Даунинг. Правый нападающий «красных дьяволов» Генрих Мхитарян перекрывал развитие атаки соперника через фланг, заставляя защитников играть через середину. Там манкунианцы большим числом тут же налетали на бедолагу-хавбека.

В оцепление игрока центра поля «Мидлсбро», на которого шла передача, брали не только хавбеки, но и Мхитарян. Армянин смещался сюда после передачи в середину поля от защитника. Трижды Мхитарян перехватывал мяч, а «МЮ» проводил опасные контратаки! Без такого работоспособного игрока подобным образом действовать «МЮ» было бы сложно.

Наиграть ловушки в центре поля «МЮ» позволил, в первую очередь, подбор игроков в центре поля. Полузащитники Поль Погба и Андер Эррера умеют как обирать мяч, так и перехватывать его. Эррера — лидер «МЮ» по обоим этим показателям: 2,5 отбора за матч и 3 перехвата. Показатели Погба — 2 и 2. Хорошо действует в отборах и Феллайни — 2.

4. Персональная игра крайних нападающих при позиционной обороне

Когда команда обороняется у своих ворот, соперник может создать остроту, используя всю ширину поля. «МЮ» этим сложно удивить.

Чтобы не пострадать от фланговой игры соперника, Моуринью высоко играющих защитников из команды соперника закрывает своими крайними нападающими. Они должны глаз с оппонентов не спускать. Центр поля при этом никак не страдает, так как там остаются три центральных полузащитника. Как отмечено выше, «МЮ» играет по схеме 4−3−3.

Интересно, что начинал сезон «МЮ» по схеме 4−2−3−1. При обороне она превращалась в 4−4−2. Что она уязвима, Моуринью дал понять Хосеп Гвардиола со своим «Манчестер Сити». «Горожане» выиграли 2:1, используя ширину поля. Прямо по ходу того матча Моуринью и решил перейти на модуль 4−3−3, при обороне трансформирующийсяв в 4−5−1.

5. Агрессивная игра с середняками и аутсайдерами

Аутсайдерам и середнякам «МЮ» диктует свои условия. В частности, команда Моуринью старается не давать им владеть мячом, вступая в отбор сразу после потери.

«Вест Хэм», «Сандерленд», «Мидлсбро», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас» противостояли «МЮ» в последних пяти матчах. Всех их «МЮ» обыграл. Лучшего результата добился «Вест Бромвич» — мячом команда владела 42 процента времени. Но так ли это много? В начале сезона «МЮ» своим соперникам в этом плане позволял больше. В частности, «Борнмут» владел мячом 48 процентов времени. Сейчас бы такое ему едва ли удалось.

Когда «МЮ» встречается с равными командами, не прочь сыграть и вторым номером. Так команда Моуриньо действовала с «Тоттенхэмом». Владея мячом 40 процентов, «МЮ» победил 1:0.