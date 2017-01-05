Оби Микел не договорился о контракте с «Валенсией» и перейдет в «Тяньцзинь»

Изначально африканец не хотел продолжать карьеру в Китае и вел переговоры о переходе в «Валенсию», но испанский коллектив не смог гарантировать Микелу требуему зарплату в 160 тысяч фунтов стерлингов в неделю, после чего хавбек договорился о контракте с коллективом из Поднебесной.