Оби Микел не договорился о контракте с «Валенсией» и перейдет в «Тяньцзинь»
Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в ближайшее время станет игроком клуба «Тяньцзинь», информирует Standard.
Изначально африканец не хотел продолжать карьеру в Китае и вел переговоры о переходе в «Валенсию», но испанский коллектив не смог гарантировать Микелу требуему зарплату в 160 тысяч фунтов стерлингов в неделю, после чего хавбек договорился о контракте с коллективом из Поднебесной.
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