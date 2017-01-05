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5 января 2017, 18:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола пояснил, что не планирует завершать карьеру в ближайшие годы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не планирует завершать тренерскую карьеру в следующие четыре или пять лет.

Ранее испанец сказал, что приближается к завершению карьеры, однако многие СМИ интерпретировали его слова таким образом, что он якобы уйдёт из футбола по завершении срока действия контракта с «Манчестер Сити».

«Я говорил о том, что не буду тренировать, когда мне стукнет 60. Я начал тренерскую карьеру рано и оставался в футболе долгое время, но сейчас мне только 45 лет. Не планирую завершать карьеру. Люблю свою работу. Сейчас я работаю в идеальном месте здесь, в Англии. Не буду думать о завершении карьеры как минимум в течение следующих четырёх или пяти лет. Счастлив в “Манчестер Сити” и благодарен за шанс работать в этом клубе», — цитирует Гвардиолу The Guardian.

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