Соперник «Зенита» в Лиге Европы арендовал форварда «Бордо»

Форвард сборной Швеции перешел в бельгийский коллектив на правах полугодичной аренды. В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в семи матча чемпионата Франции, забив два гола.

Напомним, что «Андерлехт» является соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра команд состоится 16 февраля в Брюсселе, а ответная пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.