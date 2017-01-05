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5 января 2017, 18:44 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Соперник «Зенита» в Лиге Европы арендовал форварда «Бордо»

Нападающий «Бордо» Исаак Телин перешел в «Андерлехт», сообщает клубная пресс-служба.

Форвард сборной Швеции перешел в бельгийский коллектив на правах полугодичной аренды. В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в семи матча чемпионата Франции, забив два гола.

Напомним, что «Андерлехт» является соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра команд состоится 16 февраля в Брюсселе, а ответная пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

Андерлехт
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