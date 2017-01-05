Соперник «Зенита» в Лиге Европы арендовал форварда «Бордо»
Нападающий «Бордо» Исаак Телин перешел в «Андерлехт», сообщает клубная
пресс-служба.
Форвард сборной Швеции перешел в бельгийский коллектив на правах полугодичной аренды. В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в семи матча чемпионата Франции, забив два гола.
Напомним, что «Андерлехт» является соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра команд состоится 16 февраля в Брюсселе, а ответная пройдет 23 февраля в
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