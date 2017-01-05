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5 января 2017, 18:40 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Реал» удвоит зарплату Зидана

Президент «Реала» Флорентино Перес намерен удвоить зарплату главного тренера команды Зинедина Зидана. На данный момент французский специалист получает четыре миллиона евро за сезон.

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Согласно El Confidencial, по новому соглашению зарплата Зидана будет равняться восьми миллионам евро. Благодаря этому в списке самых высокооплачиваемых специалистов Зидан обойдет наставника «Челси» Антонио Конте, который получает 7,6 миллиона евро.

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