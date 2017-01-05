«Реал» удвоит зарплату Зидана
Президент «Реала» Флорентино Перес намерен удвоить зарплату главного тренера команды Зинедина Зидана. На данный момент французский специалист получает четыре миллиона евро за сезон.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно El Confidencial, по новому соглашению зарплата Зидана будет равняться восьми миллионам евро. Благодаря этому в списке самых высокооплачиваемых специалистов Зидан обойдет наставника «Челси» Антонио Конте, который получает 7,6 миллиона евро.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter