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5 января 2017, 18:38 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» просмотрит бывшего защитника сборной Ганы

Ганский защитник Офосу Аппиа может продолжить карьеру в алматинском «Кайрате». Об этом сообщает Soccernet.ee.

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Сегодня, 5 января, Аппиа присоединится к «Кайрату» на сборах в Турции и пройдет просмотр. Решение по футболисту, который может сыграть на позициях центрального защитника и опорного полузащитника, будет принято к 20 января.

В прошедшем сезоне Аппиа выступал за эстонский «Инфонет», в составе которого забил восемь голов в 25 матчах. Он помог клубу стать чемпионом страны. Контракт Аппиа с «Инфонетом» рассчитан до декабря 2017 года.

Профессиональную карьеру 27-летний Аппиа начал в 2005 году. Шесть лет он выступал за ганские «Ашанти Голд» и «Харт оф Лайонс». В 2011 году Аппиа перешел в «Джомо Космос» из ЮАР. Первым его европейским клубом стал латвийский «Сконто», который он пополнил в 2013 году и за три сезона провел там 40 матчей.

В 2009 году Аппиа вызывался в сборную Ганы. В ее составе он провел один товарищеский матч — против Аргентины (0:2). В той игре ганцы были представлены игроками только из местного чемпионата.

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