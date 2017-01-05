«Кайрат» просмотрит бывшего защитника сборной Ганы
Ганский защитник Офосу Аппиа может продолжить карьеру в алматинском «Кайрате». Об этом сообщает Soccernet.ee.
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Сегодня, 5 января, Аппиа присоединится к «Кайрату» на сборах в Турции и пройдет просмотр. Решение по футболисту, который может сыграть на позициях центрального защитника и опорного полузащитника, будет принято к 20 января.
В прошедшем сезоне Аппиа выступал за эстонский «Инфонет», в составе которого забил восемь голов в 25 матчах. Он помог клубу стать чемпионом страны. Контракт Аппиа с «Инфонетом» рассчитан до декабря 2017 года.
Профессиональную карьеру 27-летний Аппиа начал в 2005 году. Шесть лет он выступал за ганские «Ашанти Голд» и «Харт оф Лайонс». В 2011 году Аппиа перешел в «Джомо Космос» из ЮАР. Первым его европейским клубом стал латвийский «Сконто», который он пополнил в 2013 году и за три сезона провел там 40 матчей.
В 2009 году Аппиа вызывался в сборную Ганы. В ее составе он провел один товарищеский матч — против Аргентины (0:2). В той игре ганцы были представлены игроками только из местного чемпионата.
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