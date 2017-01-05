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5 января 2017, 18:36 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Британский баскетболист Денг заявил, что мечтает купить ФК «Кристал Пэлас»

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Британский форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Луол Денг мечтает о покупке английского футбольного клуба «Кристал Пэлас». Об этом он заявил каналу ESPN.

«Я вырос в трех минутах ходьбы от стадиона “Кристал Пэлас”, — сказал Денг. — Когда я был молод, в день игры ходил на холм рядом со стадионом, с которого мы могли наблюдать за игрой. С тех пор я являюсь огромным фанатом “Кристал Пэлас”. “Арсенал” — моя любимая команда, но “Кристал Пэлас” находится на втором месте».

«Кристал Пэлас» после 20 туров Английской премьер-лиги с 16 очками располагается на 17-м месте, от зоны вылета клуб отделяет один балл. «Я надеюсь, что они смогут остаться (в премьер-лиге). Я всегда говорил, что если стану миллиардером, то куплю “Кристал Пэлас”, это моя мечта», — добавил британский баскетболист.

Денг большую часть карьеры в НБА провел в «Чикаго» (с 2004 по 2014 год), затем он выступал за «Кливленд» и «Майами». Летом 2016 года баскетболист подписал четырехлетний контракт с «Лейкерс» на $72 млн. В нынешнем сезоне он провел 38 матчей, в которых в среднем набирал 7,9 очка.

Кристал Пэлас
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