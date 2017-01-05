Британский баскетболист Денг заявил, что мечтает купить ФК «Кристал Пэлас»
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Британский форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Луол Денг мечтает о покупке английского футбольного клуба «Кристал Пэлас». Об этом он заявил каналу ESPN.
«Я вырос в трех минутах ходьбы от стадиона “Кристал Пэлас”, — сказал Денг. — Когда я был молод, в день игры ходил на холм рядом со стадионом, с которого мы могли наблюдать за игрой. С тех пор я являюсь огромным фанатом “Кристал Пэлас”. “Арсенал” — моя любимая команда, но “Кристал Пэлас” находится на втором месте».
«Кристал Пэлас» после 20 туров Английской
Денг большую часть карьеры в НБА провел в «Чикаго» (с 2004 по 2014 год), затем он выступал за «Кливленд» и «Майами». Летом 2016 года баскетболист подписал четырехлетний контракт с «Лейкерс» на $72 млн. В нынешнем сезоне он провел 38 матчей, в которых в среднем набирал 7,9 очка.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter