Британский баскетболист Денг заявил, что мечтает купить ФК «Кристал Пэлас»

«Я вырос в трех минутах ходьбы от стадиона “Кристал Пэлас”, — сказал Денг. — Когда я был молод, в день игры ходил на холм рядом со стадионом, с которого мы могли наблюдать за игрой. С тех пор я являюсь огромным фанатом “Кристал Пэлас”. “Арсенал” — моя любимая команда, но “Кристал Пэлас” находится на втором месте».

«Кристал Пэлас» после 20 туров Английской премьер-лиги с 16 очками располагается на 17-м месте, от зоны вылета клуб отделяет один балл. «Я надеюсь, что они смогут остаться (в премьер-лиге). Я всегда говорил, что если стану миллиардером, то куплю “Кристал Пэлас”, это моя мечта», — добавил британский баскетболист.

Денг большую часть карьеры в НБА провел в «Чикаго» (с 2004 по 2014 год), затем он выступал за «Кливленд» и «Майами». Летом 2016 года баскетболист подписал четырехлетний контракт с «Лейкерс» на $72 млн. В нынешнем сезоне он провел 38 матчей, в которых в среднем набирал 7,9 очка.